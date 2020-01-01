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8 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн
6.22020, Социальные роли и статусы
Образовательные0+
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Сюжет
На этом уроке мы постараемся определить, кем мы являемся в обществе, как нас могут воспринимать окружающие люди, как происходит процесс распределения социальных ролей и возникновения статусов у того или иного человека.
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