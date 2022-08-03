9 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Социальные права
Детям
9 класс. Обществознание
Права человека и гражданина
Социальные права

На уроке мы рассмотрим понятие и систему социальных прав и свобод человека. Вы узнаете, чем данные права и свободы отличаются от других групп прав и свобод, какие конкретные права к ним относятся и как государство гарантирует реализацию этих прав. Также вы познакомитесь с культурными правами и свободами.

