9 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

На уроке мы рассмотрим понятие и систему социальных прав и свобод человека. Вы узнаете, чем данные права и свободы отличаются от других групп прав и свобод, какие конкретные права к ним относятся и как государство гарантирует реализацию этих прав. Также вы познакомитесь с культурными правами и свободами.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

