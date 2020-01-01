7 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Социальные нормы
Что такое нормы? Какие нормы бывают? Социальные нормы часть общей системы норм. Какие социальные нормы бывают и чем они отличаются? Система социальных норм, регулирующих неформальную жизнь общества.

