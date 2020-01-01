WinkДетям7 класс. ОбществознаниеЧеловек и законСоциальные нормы
7 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
6.22020, Социальные нормы
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Что такое нормы? Какие нормы бывают? Социальные нормы часть общей системы норм. Какие социальные нормы бывают и чем они отличаются? Система социальных норм, регулирующих неформальную жизнь общества.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!
Сериал Социальные нормы 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.