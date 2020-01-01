11 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

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Что означает ценность и пирамида ценностей? Что такое моральные принципы и нормы? Кроме этих вопросов на данном уроке будут рассмотрены такие важные термины как: социальные ценности, нормы морали.



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