11 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

На этом занятии мы изучим тему Социальные группы. Мы поговорим о том, каким образом структурируется человеческое общество, какие типы подразделения существуют. Дадим определение новому термину (социальная группа), под которым подразумевается объединение людей, связанных между собой тем или иным видом общественных или личностных связей, какие их виды бывают.



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