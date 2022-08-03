Социальные элиты
Wink
Детям
11 класс. Обществознание
Социальная сфера жизни общества
Социальные элиты

11 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

5.52020, Социальные элиты
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Общество исторически складывалось как многоуровневая система. Что такое элита? Какие основные типы элит существуют? Кто был основателем теорий элит?

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Жанр
Образовательные
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг