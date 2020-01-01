10 класс. История России (сериал, 2020) сезон 8 серия 5 смотреть онлайн

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На видеоуроке Социальная борьба в XVII в. "Бунташный век" определяются предпосылки социальной борьбы разных слоев населения России. Подчеркиваются разные направления социальной борьбы: с одной стороны борьба бояр за власть против династии Романовых, с другой стороны городские восстания �недовольной армии, свободных ремесленников, казаков, дворян. Подробно рассмотрено восстание, возглавляемое Степаном Разиным, его значение в истории России. Рассмотрено также влияние раскола, произошедшего в русской православной церкви, на социальную борьбу с властью в России.



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