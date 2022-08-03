10 класс. География (сериал, 2020) сезон 9 серия 1 смотреть онлайн

Видеоурок посвящен теме «Состав Латинской Америки. Политическая карта». Данная тема является первой в разделе уроков, посвященных Латинской Америке. Вы познакомитесь с разнообразными и интересными странами региона, которые играют значительную роль в современном мире. Преподаватель подробно расскажет о составе, границах, своеобразии стран Латинской Америки. Как дополнительный материал в уроке рассмотрены три темы: «Остров Свободы», «Хунта», «Захват Гренады».



