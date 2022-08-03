Сосны (сериал, 2016) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сосны. Сезон 2. Серия 1
2016, Wayward Pines
Фантастика, Драма18+

О сериале

Агент ФБР Итан Берг едет в городок Уэйуорд Пайнс в штате Айдахо, где загадочным образом исчезли двое его коллег. В пути герой попадает в аварию, а, очнувшись в местной больнице, никак не может дозвониться до родных и начальства. Что за чертовщина творится в Уэйуорд Пайнс?

США
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер
42 мин / 00:42

7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

