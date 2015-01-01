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Сосны (сериал, 2015) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2015, Wayward Pines
Фантастика18+

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О сериале

Агент ФБР Итан Берг едет в городок Уэйуорд Пайнс в штате Айдахо, где загадочным образом исчезли двое его коллег. В пути герой попадает в аварию, а, очнувшись в местной больнице, никак не может дозвониться до родных и начальства. Что за чертовщина творится в Уэйуорд Пайнс?

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Страна
США
Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сосны»