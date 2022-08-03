Соседи (сериал, 2013) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Марти Уивер вместе со своей семьей переезжает в новый дом в тихом пригороде Нью-Джерси. Уиверы знакомится с соседями, которые ведут себя… несколько странно. Оказывается, что местные жители — инопланетяне, которые вот уже 10 лет обитают в этом городке.



