Соседи (сериал, 2013) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
2013, The Neighbors
Комедия12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Марти Уивер вместе со своей семьей переезжает в новый дом в тихом пригороде Нью-Джерси. Уиверы знакомится с соседями, которые ведут себя… несколько странно. Оказывается, что местные жители — инопланетяне, которые вот уже 10 лет обитают в этом городке.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ККРежиссёр
Крис
Кох
- ДФРежиссёр
Джон
Фортенберри
- ЛЛРежиссёр
Лев
Л. Спиро
- Актриса
Джейми
Герц
- ЛВАктёр
Ленни
Венито
- СТАктёр
Саймон
Темплмен
- ТОАктриса
Токс
Олагундойе
- КМАктриса
Клара
Мамет
- ТДАктёр
Тим
Джо
- ЙПАктёр
Йен
Патрик
- МЧАктёр
Макс
Чарльз
- ИКАктриса
Изабелла
Крамп
- МКАктёр
Мобин
Кхан
- СКСценарист
Скотт
Кинг
- ИАПродюсер
Исаак
Аптакер
- ДФПродюсер
Дэн
Фогельман
- ПРХудожник
Пол
Рум
- ДШМонтажёр
Джонатан
Шварц
- ДИОператор
Джон
Инвуд
- СККомпозитор
Сиддхартха
Кхосла
- КККомпозитор
Крис
Кох