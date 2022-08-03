Wink
Сериалы
Соседи
1-й сезон
16-я серия

Соседи (сериал, 2012) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

2012, The Neighbors
Комедия12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Марти Уивер вместе со своей семьей переезжает в новый дом в тихом пригороде Нью-Джерси. Уиверы знакомится с соседями, которые ведут себя… несколько странно. Оказывается, что местные жители — инопланетяне, которые вот уже 10 лет обитают в этом городке.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Соседи»