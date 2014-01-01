Соседи (2014). Сезон 1. Серия 6
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Соседи (2014)
1-й сезон
6-я серия

Соседи (2014) (сериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.22014, Nieuwe buren
Драмы18+

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Сюжет

Питер и его беременная девушка Ева покупают дом в пригородной деревне. Их новые соседи Стефен и Ребекка рады появлению молодых людей потому, что они не могут спокойно ужиться с соседской парой Лилли и Джаспером, которая старше их. Но вскоре, даже не успев переехать в новое жильe, Ева теряет ребeнка. Данное происшествие кардинально меняет жизнь Питера и Евы, а также их соседей, которые решают помочь паре пережить трагедию.

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Информация

Страна
Нидерланды
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Соседи (2014)»

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