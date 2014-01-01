Соседи (2014) (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Питер и его беременная девушка Ева покупают дом в пригородной деревне. Их новые соседи Стефен и Ребекка рады появлению молодых людей потому, что они не могут спокойно ужиться с соседской парой Лилли и Джаспером, которая старше их. Но вскоре, даже не успев переехать в новое жильe, Ева теряет ребe�нка. Данное происшествие кардинально меняет жизнь Питера и Евы, а также их соседей, которые решают помочь паре пережить трагедию.



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