Сорвиголова. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Сорвиголова
1-й сезон
1-я серия

Сорвиголова (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2015, Сорвиголова. Сезон 1. Серия 1
Фантастика, Боевик18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В результате несчастного случая юный Мэтт Мердок теряет зрение, но зато все остальные его чувства усиливаются в десятки раз. Повзрослев, Мердок понимает, что хочет посвятить свою жизнь защите людей и борьбе с преступностью. Днем он — успешный адвокат, а ночью — мститель в маске по прозвищу Сорвиголова.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Криминал, Драма, Фэнтези, Триллер

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сорвиголова»