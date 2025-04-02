Сорвиголова (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

В результате несчастного случая юный Мэтт Мердок теряет зрение, но зато все остальные его чувства усиливаются в десятки раз. Повзрослев, Мердок понимает, что хочет посвятить свою жизнь защите людей и борьбе с преступностью. Днем он — успешный адвокат, а ночью — мститель в маске по прозвищу Сорвиголова.

