Сообщество. Сезон 6. Серия 6
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Сообщество (сериал, 2015) сезон 6 серия 6 смотреть онлайн

2015, Community
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Новая юридическая фирма Джеффа Уингера обанкротилась. Все решают записаться в Гриндейл на очередной курс обучения и взять новые специализации.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сообщество»