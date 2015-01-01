Сообщество. Сезон 6. Серия 12
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Сообщество (сериал, 2015) сезон 6 серия 12 смотреть онлайн

2015, Community
Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Новая юридическая фирма Джеффа Уингера обанкротилась. Все решают записаться в Гриндейл на очередной курс обучения и взять новые специализации.

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Информация

Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сообщество»