Сообщество. Сезон 5. Серия 9
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Сообщество (сериал, 2014) сезон 5 серия 9 смотреть онлайн

2014, Community
Комедии18+

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О сериале

Джефф, Ширли и профессор Хики находят тайник со старыми учебными пособиями. В группе завязывается борьба за то, как извлечь выгоду из неожиданной находки.

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Жанр
Комедии
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сообщество»