Сообщество. Сезон 5. Серия 6
Wink
Сериалы
Сообщество
5-й сезон
6-я серия

Сообщество (сериал, 2014) сезон 5 серия 6 смотреть онлайн

2014, Community
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Энни составляет план мероприятий по улучшению жизни в кампусе. Однако энтузиасты сталкиваются с проявлением местной бюрократии в лице коменданта, начальника отдела информационных технологий и начальника парковки.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сообщество»