Сообщество (сериал, 2014) сезон 5 серия 4 смотреть онлайн

Сообщество (сериал, 2014) сезон 5 серия 4

2014, Community
Комедия

Эта серия пока недоступна

О сериале

После похорон Пирса участники сообщества встречаются с его душеприказчиком. Завещание Пирса требует, чтобы все его бывшие одногруппники прошли тест на полиграфе, после всех ждет прощальная речь Пирса и неожиданные подарки.

Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
19 мин

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

