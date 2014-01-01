Сообщество (сериал, 2014) сезон 5 серия 3 смотреть онлайн

В кампусе снова объявляется хулиган по кличке Бандит. Выясняется, что в колледже тайно живет один из бывших студентов по имени Алекс «Старбернс» Осборн. Ширли сообщает участникам сообщества печальное известие.



