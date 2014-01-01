Сообщество. Сезон 5. Серия 2
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Сообщество (сериал, 2014) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн

2014, Community
Комедии18+

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Сюжет

У Джеффа возникают проблемы с преподаванием «Основ Юриспруденции», так как он не воспринимает свои занятия всерьез. Постепенно он заводит дружбу с Баззом Хики, преподавателем криминологии с 15-летним стажем. Декан Пелтон предлагает основать движение под названием «Спасти Гриндейл».

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Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сообщество»