Сообщество. Сезон 5. Серия 13
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Сообщество (сериал, 2014) сезон 5 серия 13 смотреть онлайн

2014, Community
Комедия18+

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О сериале

Группа изучает историю первого декана Гриндейла, богатого гения, который исчез после скандала в 70-е годы прошлого века. Ширли и Хики находят планы колледжа, а Энни и Эбед ведут поиски старой компьютерной лаборатории, которая была опечатана много лет назад.

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Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сообщество»