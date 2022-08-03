На собрании комитета по спасению колледжа Гриндейл профессор Хики жалуется на проблемы во взаимоотношениях со своим сыном Хэнком. Участники сообщества узнают, что Хэнк обожает игру «Подземелья и Драконы» и решают провести по ней соревнования, чтобы помирить его с отцом.

