Сообщество. Сезон 5. Серия 10
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Сообщество (сериал, 2014) сезон 5 серия 10 смотреть онлайн

2014, Community
Комедия18+

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О сериале

На собрании комитета по спасению колледжа Гриндейл профессор Хики жалуется на проблемы во взаимоотношениях со своим сыном Хэнком. Участники сообщества узнают, что Хэнк обожает игру «Подземелья и Драконы» и решают провести по ней соревнования, чтобы помирить его с отцом.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сообщество»