Сообщество. Сезон 5. Серия 1
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Сообщество (сериал, 2014) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн

2014, Community
Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Новая юридическая фирма Джеффа Уингера обанкротилась. Все решают записаться в Гриндейл на очередной курс обучения и взять новые специализации.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сообщество»