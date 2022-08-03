Сообщество (сериал, 2013) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

В то время как весь кампус пытается узнать причину потери памяти Ченга, Декан Пелтон заручается поддержкой сообщества для получения гранта на продление медицинских исследований. Эбед снимает весь процесс на камеру для документального фильма. Джефф, в свою очередь, подозревает, что в потере памяти Ченга кроется нечто большее, чем просто привлечение внимания.

