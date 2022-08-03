Сообщество. Сезон 4. серия 6
Wink
Сериалы
Сообщество
4-й сезон
6-я серия

Сообщество (сериал, 2013) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

2013, Community
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В то время как весь кампус пытается узнать причину потери памяти Ченга, Декан Пелтон заручается поддержкой сообщества для получения гранта на продление медицинских исследований. Эбед снимает весь процесс на камеру для документального фильма. Джефф, в свою очередь, подозревает, что в потере памяти Ченга кроется нечто большее, чем просто привлечение внимания.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сообщество»