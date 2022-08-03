Сообщество посещает дом семьи Ширли, чтобы отметить день благодарения. Вскоре ситуация становится настолько неловкой, что необходимо срочно придумать план отступления. Тем временем, Джефф отправляется в дом своего отца Уильяма, которого он не видел с самого детства.

