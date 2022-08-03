Сообщество. Сезон 4. серия 5
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Сообщество (сериал, 2013) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

2013, Community
Комедия18+

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О сериале

Сообщество посещает дом семьи Ширли, чтобы отметить день благодарения. Вскоре ситуация становится настолько неловкой, что необходимо срочно придумать план отступления. Тем временем, Джефф отправляется в дом своего отца Уильяма, которого он не видел с самого детства.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сообщество»