Сообщество. Сезон 4. серия 12
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Сообщество (сериал, 2011) сезон 4 серия 12 смотреть онлайн

2011, Community
Комедия18+

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О сериале

Пока сообщество готовится к сдаче экзамена по истории, Эбед пытается понять, каким образом судьба свела вместе в колледже Гриндейл столь непохожих людей, которые смогли стать хорошими друзьями. Он уверен, здесь не обошлось без вмешательства свыше, и начинает изучать прошлое всех участников коллектива. Выясняются интересные подробности. Однако, не все воспринимают это с радостью.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сообщество»