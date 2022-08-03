Пока сообщество готовится к сдаче экзамена по истории, Эбед пытается понять, каким образом судьба свела вместе в колледже Гриндейл столь непохожих людей, которые смогли стать хорошими друзьями. Он уверен, здесь не обошлось без вмешательства свыше, и начинает изучать прошлое всех участников коллектива. Выясняются интересные подробности. Однако, не все воспринимают это с радостью.

