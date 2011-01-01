Сообщество. Сезон 4. серия 11
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Сообщество (сериал, 2011) сезон 4 серия 11 смотреть онлайн

2011, Community
Комедии18+

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Сюжет

Когда Энни и Ширли узнают о том, что Леонард считается первым отличником в классе, они объединяют усилия, чтобы ему навредить. Тем временем, Трой и Эбед вспоминают любимые фильмы на тему обмена телами. Когда они непреднамеренно воспроизводят одну из ключевых сцен, в Гриндейле происходят неординарные события.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сообщество»