Сообщество (сериал, 2011) сезон 4 серия 11 смотреть онлайн

Сюжет

Когда Энни и Ширли узнают о том, что Леонард считается первым отличником в классе, они объединяют усилия, чтобы ему навредить. Тем временем, Трой и Эбед вспоминают любимые фильмы на тему обмена телами. Когда они непреднамеренно воспроизводят одну из ключевых сцен, в Гриндейле происходят неординарные события.



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