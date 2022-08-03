Сообщество. Сезон 4. серия 10
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Сообщество (сериал, 2011) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн

2011, Community
Комедия18+

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О сериале

Джефф организует милые дружеские посиделки в своей квартире, куда Энни тайно приглашает профессора Корнуоллиса, чтобы заручиться его расположением. Когда становится очевидным, что профессор Корнуоллис намерен поставить плохую оценку их совместной работе по истории, атмосфера быстро меняется и сообщество предпринимает решительные действия.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сообщество»