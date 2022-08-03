Джефф организует милые дружеские посиделки в своей квартире, куда Энни тайно приглашает профессора Корнуоллиса, чтобы заручиться его расположением. Когда становится очевидным, что профессор Корнуоллис намерен поставить плохую оценку их совместной работе по истории, атмосфера быстро меняется и сообщество предпринимает решительные действия.

