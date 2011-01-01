Сообщество. Сезон 3. Серия 9
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Сообщество (сериал, 2011) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

2011, Community
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джефф пытается переиграть в настольный футбол студентов из Германии. Ширли становится его тренером и вызывает в памяти неприятные воспоминания.

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Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сообщество»