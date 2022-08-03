Сообщество. Сезон 3. Серия 8
Wink
Сериалы
Сообщество
3-й сезон
8-я серия

Сообщество (сериал, 2011) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

2011, Community
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Совет директоров колледжа Гриндейл выделяет декану Пелтону деньги на съемку рекламного ролика. Декан берет на себя роль режиссера, Энни становится сценаристом, а остальная часть учебной группы играет роли.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сообщество»