Сообщество. Сезон 3. Серия 5
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Сообщество (сериал, 2011) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

2011, Community
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Бритта проводит анонимный психологический опрос с целью узнать, кто из сообщества обладает наибольшей склонностью к убийству. Участники группы начинают рассказывать друг другу страшные истории.

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Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сообщество»