Сообщество. Сезон 3. Серия 4
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Сообщество (сериал, 2011) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

2011, Community
Комедии18+

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Сюжет

Профессор биологии объявляет студентам, что в ходе эксперимента до конца семестра им придется разделиться по парам. Выбор напарника оказывается для группы большой сложностью. Бен Ченг хочет стать детективом и претендует на место главы службы безопасности колледжа.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сообщество»