Сообщество (сериал, 2011) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Профессор биологии объявляет студентам, что в ходе эксперимента до конца семестра им придется разделиться по парам. Выбор напарника оказывается для группы большой сложностью. Бен Ченг хочет стать детективом и претендует на место главы службы безопасности колледжа.



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