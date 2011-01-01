Сообщество. Сезон 3. Серия 22
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Сообщество (сериал, 2011) сезон 3 серия 22 смотреть онлайн

2011, Community
Комедии18+

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Сюжет

Джефф может провалить экзамен по биологии. Идея Ширли и Пирса с магазином сэндвичей близка к воплощению, но возникает вопрос о том, кто будет владельцем.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сообщество»