Сообщество. Сезон 3. Серия 21
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Сообщество (сериал, 2011) сезон 3 серия 21 смотреть онлайн

2011, Community
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Учебная группа встречается с офицером полиции, чтобы дать показания. Ченг и его армия превращают кампус в милитаризованную зону тоталитарного режима. Сообщество планирует операцию по спасению настоящего декана Пелтона и объединяются с командой факультета по ремонту кондиционеров.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сообщество»

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