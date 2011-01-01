Сообщество (сериал, 2011) сезон 3 серия 21 смотреть онлайн

Сюжет

Учебная группа встречается с офицером полиции, чтобы дать показания. Ченг и его армия превращают кампус в милитаризованную зону тоталитарного режима. Сообщество планирует операцию по спасению настоящего декана Пелтона и объединяются с командой факультета по ремонту кондиционеров.



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