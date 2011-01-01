Сообщество (сериал, 2011) сезон 3 серия 20 смотреть онлайн

Сюжет

Пирс приглашает сообщество посетить его серверный парк. Его помощник, Гилберт Лоусон рассказывает, что отец Пирса в течение 30 лет создавал уникальную видеоигру. Герои снова попадают в колледж в качестве анимированных персонажей.



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