Сообщество (сериал, 2011) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Энни узнает о том, что в колледже учится ее тезка, которая к тому же завоевала расположение профессора Клигориса, преподающего класс политологии. Энни приглашает соперницу познакомиться с сообществом, что приводит к «утечке» идеи по творческому заданию и соревнованию между группами.



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