Сообщество. Сезон 3. Серия 2
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Сообщество (сериал, 2011) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

2011, Community
Комедии18+

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Сюжет

Энни узнает о том, что в колледже учится ее тезка, которая к тому же завоевала расположение профессора Клигориса, преподающего класс политологии. Энни приглашает соперницу познакомиться с сообществом, что приводит к «утечке» идеи по творческому заданию и соревнованию между группами.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сообщество»