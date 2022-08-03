Сообщество. Сезон 3. Серия 15
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15-я серия

Сообщество (сериал, 2011) сезон 3 серия 15 смотреть онлайн

2011, Community
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В Гриндейл должна приехать странствующая карнавальная труппа. Бритта всеми силами пытается избавиться от ненормальной привязанности к своему бывшему приятел.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сообщество»