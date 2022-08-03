Сообщество. Сезон 3. Серия 11
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11-я серия

Сообщество (сериал, 2011) сезон 3 серия 11 смотреть онлайн

2011, Community
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джефф начинает посещать нового психотерапевта, который прописывает ему успокаивающее. Эбед нанимает известных пародистов, чтобы воспроизводить сцены из любимых фильмов.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сообщество»