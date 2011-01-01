Сообщество (сериал, 2011) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Во время встречи в кафе, сообщество делится своими планами на рождество. Местный клуб пения, к общему возмущению, исполняет песню без соблюдения авторских прав и приглашает всех к участию в рождественском концерте.



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