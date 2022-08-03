Сообщество. Сезон 2. Серия 15
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2-й сезон
15-я серия

Сообщество (сериал, 2010) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн

2010, Community
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Бритта оказывает поддержку студенту, который, как она думает, гей. Джефф вынужден устроить вечеринку в своей квартире, когда профессор Дункан приглашает его к себе, чтобы посмотреть футбол.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сообщество»