Сообщество (сериал, 2010) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Группа в новом классе, в котором преподает Джун Бауэр, уважаемый преподаватель антропологии. Джеф столкнулся с последствиями того, что Бритта призналась ему в любви на танцах, а он после целовался с Энни. Чанг решил быть студентом.



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