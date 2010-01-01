Сообщество. Сезон 2. Серия 1
Wink
Сериалы
Сообщество
2-й сезон
1-я серия

Сообщество (сериал, 2010) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

2010, Community
Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Группа в новом классе, в котором преподает Джун Бауэр, уважаемый преподаватель антропологии. Джеф столкнулся с последствиями того, что Бритта призналась ему в любви на танцах, а он после целовался с Энни. Чанг решил быть студентом.

Сериал Сообщество 2 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сообщество»