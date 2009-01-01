Сообщество. Сезон 1. Серия 4
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Сообщество (сериал, 2009) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2009, Community
Комедии18+

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Сюжет

Джеф замечает, что Брита и Вон становится близкими друзьями, поэтому радуется насмешкам Ширли. Бритта показывает Джефу стих Вона, написанный ей. Джеф тайно делится с этим Ширли, а та в свою очередь с остальной частью группы.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сообщество»