Сообщество (сериал, 2009) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Джеф пытается произвести на профессора Уитмана впечатление. Джеф и Бритта идут вместе, и Брита понимает, что он был прав, а она его не поддержала — она целует его.



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