Сообщество. Сезон 1. Серия 23
Wink
Сериалы
Сообщество
1-й сезон
23-я серия

Сообщество (сериал, 2009) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн

2009, Community
Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Этот эпизод — пародия на фильмы, такие как "Терминатор", "Warriors", "Крепкий орешек" и другие.

Сериал Сообщество 1 сезон 23 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сообщество»