Сообщество (сериал, 2009) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Сюжет

Группа возвращается с зимних каникул и счастливы видеть друг друга. Декан Пелтон предлагает Джеффу быть редактором школьной газеты.



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