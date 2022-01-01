Соня и Леня (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Увлекательный мультсериал о пятилетней девочке и ее воображаемом друге-волчонке, отмеченный Национальной анимационной премией «Икар» в категории «Стартап». Непоседа Соня создает в воображении целый мир, где все, что окружает фантазерку, обретает волшебные черты. Там можно встретить Генерала Пылесоса, влюбленного в Тетушку Чайник; побывать в деревне, населенной говорящими цветами; открыть для себя загадочное Подкроватье и зависнуть в Корнеплодинске, где живут атлет Морковка и другие овощи «на ЗОЖе». Вместе с воображаемым другом, добрым волчонком Леней, Соня путешествует по этим необычным местам и встречает этих колоритных персонажей. Хотите присоединиться? Смотрите на Wink мультсериал «Соня и Леня».



Сериал Соня и Леня 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.