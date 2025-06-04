Соник Прайм. Сезон 1. Серия 1
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Соник Прайм (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2022, Соник Прайм. Сезон 1. Серия 1
Фантастика, Фэнтези18+

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О сериале

После битвы с доктором Эггманом, расколовшей Вселенную, Соник мчится по параллельным мирам, чтобы найти своих друзей и спасти мир.

Страна
США, Канада, Япония
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Боевик, Приключения, Мелодрама, Фэнтези

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb